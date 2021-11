Portogallo-Serbia streaming gratis e diretta tv Canale 20? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Portogallo-Serbia, valido per la decima giornata del gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca domenica 14 novembre alle ore 20.45 nell’Estadio Da Luz di Lisbona. La sfida è un vero e proprio spareggio per il pass alla rassegna mondiale con le due squadre sono appaiate in testa al raggruppamento. Tuttavia, ai lusitani basterebbe non perdere in virtù della migliore differenza reti. Cristiano Ronaldo e compagni sono reduci dal deludente pareggio contro l’Irlanda e devono così stare attenti ai balcanici. Nell’ultimo precedente ufficiale tra le due nazionali si è registrato un pareggio 2-2 con rimonta dei serbi e polemiche.

Le probabili formazioni di Portogallo-Serbia qualificazioni Mondiali Qatar 2022



PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Fonte, Ruben Dias, Joao Cancelo; Palhinha, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. Ct. Santos

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Mitrovic, Nastasic; Lazovic, Grujic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Jovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic

Portogallo-Serbia streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Il match Portogallo-Serbia sarà visibile in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset su Canale 20, numero 20 sul telecomando del digitale terrestre e in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. Ricordiamo che la televisione della famiglia Berlusconi ha acquisito i diritti delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ed ha pubblicato il palinsesto del weekend calcistico.