Dove vedere Bolivia-Cile, streaming gratis LIVE e diretta Mola Tv?

Il match Bolivia-Cile, valido per la sedicesima giornata della qualificazioni sudamericane per i Mondiali di Qatar 2022, si gioca martedì 1 febbraio alle ore 21 all’Estadio Hernando Siles di La Paz. Le due squadre cercano una vittoria per continuare a sperare in un posto nella prossima rassegna continentale o raggiungere quantomeno il quinto posto utile per accedere agli spareggi. I padroni sono reduci dalla sonora sconfitta contro il Venezuela e sono ottavi con quindici punti. Sono sedici invece quelli di Sanchez e compagni che al momento rischierebbero una clamorosa eliminazione. L’ultimo precedente dello scorso 18 giugno si è concluso con la vittoria dei cileni.

Le probabili formazioni di Bolivia-Cile qualificazioni sudamericane Qatar 2022

BOLIVIA (4-4-2): Lampe, Saavedra, Sagredo, Jusino, Quintinos, Ramallo, Saucedo, Villaroel, Arce, Miranda, Moreno. Allenatore: Farias.

CILE (3-4-1-2): Bravo; Roco, Medel, Maripan, Isla, Pulgar, Aranguiz; Vegas, Nunez, Edu, Vargas, Sanchez. Ct. Lasarte

Dove vedere Bolivia-Cile, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Mediaset? Qualificazioni sudamericane Qatar 2022

La sfida Bolivia-Cile non sarà trasmessa né in diretta tv su o Sky o DAZN né in diretta tv in chiaro sul territorio. Gli appassionati potranno seguire il match così come tutte le qualificazioni sudamericane in streaming gratuito su Mola Tv. Sarà necessario accedere al sito da pc o notebook oppure scaricare l’app per smartphone e tablet.