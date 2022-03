Argentina-Venezuela streaming gratis Mola Tv? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, alle ore 00.30 (ora italiana), all’Estadio Armando di Buenos Aires, l’Argentina del C.T Scaloni ospiterà il Venezuela. Il match é valido per la 17.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

L’Argentina, vincitrice dell’ultima Copa America, è ormai ampiamente qualificata ai prossimi Mondiali. Al secondo posto dietro il Brasile con 35 punti, non ha grandi aspirazioni per questo finale del girone: neanche il Venezuela, d’altro canto, può sperare granché, visto che è ultimo nel raggruppamento sudamericano ed è ormai fuori da Qatar 2022.

Le probabili formazioni di Argentina-Venezuela

Argentina: E. Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, G. Rodríguez, Lo Celso; Di María, Messi, Ocampos.

Venezuela: Fariñez; A. González, Ferraresi, Velázquez, O. González; Savarino, Rincón, José Martínez, Soteldo; Josef Martínez, Ramírez.

Dove vedere Argentina-Venezuela, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Argentina-Venezuela, valido per la 17.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non sarà visibile in chiaro in tv ma sarà possibile guardare il match in streaming gratis su Mola TV. Per guardare il match, dunque, basterà collegarsi al sito ufficiale del servizio oppure accedere alla piattaforma attraverso l’app disponibile per pc, e smartphone.