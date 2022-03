Bolivia-Brasile streaming gratis Mola Tv? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo, alle ore 01.30 (ora italiana), all’Estadio Hernando Siles di La Paz, la Bolivia del C.T Farias ospiterà il Brasile di Tite. Il match é valido per la 18.a ed ultima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Il Brasile è già da tempo qualificato per i Mondiali 2022 in Qatar. In questa partita di La Paz affronta la Bolivia, ormai fuori da qualunque tipo di lotta per agganciare i playoff: il nono posto, con soli 15 punti in 17 giornate, non è esattamente quanto basta per volare a giocare la competizione iridata del prossimo inverno

Le probabili formazioni di Bolivia-Brasile

Bolivia (4-4-2): Lampe; Saavedra, Sagredo, Haquin, Quinteros; Enoumba, Gonzales, Villaroel, Garcia; Menacho, Montenegro.

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Telles; Fabinho, Bruno Guimaraes, Paqueta; Antony, Richarlison, Rodrygo.

Dove vedere Bolivia-Brasile, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bolivia-Brasile, valido per la 18.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non sarà visibile in chiaro in tv ma sarà possibile guardare il match in streaming gratis su Mola TV. Per guardare il match, dunque, basterà collegarsi al sito ufficiale del servizio oppure accedere alla piattaforma attraverso l’app disponibile per pc, e smartphone.