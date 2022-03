Portogallo-Macedonia diretta tv e streaming Mediaset o Sky? Dove vedere finale playoff Qatar 2022

Il 29 marzo, alle ore 20:45, allo Estadio Do Dragao di Oporto, il Portogallo e la Macedonia si affronteranno in un match valido per la finale dei playoff per i Mondiali in Qatar 2022. Dovevamo esserci noi, doveva esserci l’Italia: e invece, la più grande delusione calcistica della nostra storia ci ha fatto sprofondare, dicendo addio al secondo Mondiale di fila. In finale ci è andata la Macedonia, con l’eroe Trajkovski a trascinare la Nazionale balcanica fino al Do Dragao: ad aspettarli c’è il Portogallo di CR7, che ha battuto 3-1 la Turchia.

Le probabili formazioni di Portogallo-Macedonia

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Fonte, Danilo Pereira, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Otavio; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski.

Dove vedere Portogallo-Macedonia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Portogallo-Macedonia, valido per la finale dei playoff per il Mondiale in Qatar 2022, non sarà visibile né in chiaro in tv né in streaming su alcuna piattaforma. Per seguire il match, dunque, consigliamo di seguire la diretta testuale delle due Nazionali con le proprie dirette sui social network.