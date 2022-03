Uruguay-Perù streaming gratis Mola Tv? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, alle ore 00.30 (ora italiana), all’Estadio Centenario di Montevideo, l’Uruguay del C.T Alonso ospiterà il Perù di Gareca. Il match é valido per la 17.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Partita di importanza clamorosa: l’Uruguay è quarto a 22 punti, il Perù quinto a 21 (e il Cile incombe a 19). Ricordiamo che le squadre fino al quarto posto andranno direttamente in Qatar, mentre la quinta in classifica nel raggruppamento sudamericano dovrà vedersela agli spareggi con Nazionali di altri continenti: per questo, la nazionale uruguagia non può sbagliare se non vuole perdere il treno che porta ai Mondiali 2022.

Le probabili formazioni di Uruguay-Perù

Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Araujo, Gimenez, Godin, Vina; Bentancur, Torreira, Valverde; Arambarri; Suarez, Cavani.

Perù (4-4-2): Gallese; Corzo, Zambrano, Callens, Lopez; Carrillo, Tapia, Yotun, Cueva; Flores, Lapadula.

Dove vedere Uruguay-Perù, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Uruguay-Perù, valido per la 17.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non sarà visibile in chiaro in tv ma sarà possibile guardare il match in streaming gratis su Mola TV. Per guardare il match, dunque, basterà collegarsi al sito ufficiale del servizio oppure accedere alla piattaforma attraverso l’app disponibile per pc, e smartphone.