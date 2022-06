Scozia-Ucraina, streaming e diretta tv in chiaro Mediaset? Dove vedere Playoff Mondiali 2022

Domani sera alle ore 20.45 all’Hampden Park di Glasgow si disputerà il match Scozia-Ucraina, valevole per lo spareggio playoff Mondiali 2022 in programma il prossimo autunno in Qatar. Inizialmente l’incontro era previsto per fine marzo, rinviato poi rinviato ad oggi, a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina.

La Scozia ha terminato il girone F delle Qualificazioni Mondiali al secondo posto con 23 punti dietro la Danimarca capolista con 27 punti, mentre l’Ucraina, che pur non avendo mai subito nessuna sconfitta nel girone D, è arrivata dietro alla Francia (18 punti) con 12 punti.

Se ci dovesse essere parità al 90′ si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente poi i calci di rigore; la vincente affronterà nella finale decisiva il Galles (in trasferta), che in semifinale ha avuto la meglio sull’Austria per 2-1.

Scozia-Ucraina, probabili formazioni

SCOZIA (3-4-2-1): Gordon; Hendry, Hanley, Tierney; Patterson, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Armstrong; Adams. Ct. Clarke

UCRAINA (3-4-2-1): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko; Karavaev, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi; Yaremchuk. Ct. Petrakov

Dove vedere Scozia-Ucraina in tv e streaming

La semifinale playoff tra Scozia-Ucraina, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle nazionali.