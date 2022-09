Pallone d’Oro, Deschamps incorona Benzema: “Lo merita lui”

Si avvicina il giorno della consegna del Pallone d’Oro. Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia di Didier Deschamps sembrerebbe destinato alla vittoria. Benzema ha trascinato il Real Madrid alla conquista della scorsa Champions League con numeri da capogiro. Per lui in bacheca anche LaLiga, sempre da protagonista. Ora l’obiettivo è vincere il Mondiale di Qatar 2022 con la Francia, per riscattare un Europeo alquanto deludente e per sfatare la maledizione della vincente eliminata ai gironi della rassegna mondiale successiva. Les Bleus, orfani di Benzema, faranno di tutto per difendere il titolo conquistato nel 2018. Il ct Deschamps ha parlato in conferenza stampa del Pallone d’Oro e di Benzema. “ Spero che a vincere il Pallone d’Oro sia Benzema perché se lo merita, per quello che ha fatto in questa stagione sportiva con il suo club dove ha vinto titoli importanti, e anche con noi dove è stato protagonista lo scorso autunno nella vittoria della Nations League. Da anni è uno dei migliori attaccanti in circolazione e quanto ha fatto quest’anno è qualcosa di storico”.