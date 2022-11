Martedì 22 novembre, alle ore 11 (ora italiana), allo stadio Lusail (Qatar), si disputerà Argentina-Arabia Saudita, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo C dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Argentina-Arabia Saudita in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo A di Qatar 2022.

L’ albiceleste è alla diciottesima partecipazione ad una Coppa del Mondo e nel girone sudamericano di qualificazione si è classificata al secondo posto alle spalle del Brasile. A Russia 2018 l’Argentina è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Francia. L’Arabia Saudita, invece, è al suo sesto mondiale e ha ottenuto la qualificazione arrivando prima nel girone asiatico davanti al Giappone. Tra Argentina e Arabia Saudita ci sono quattro precedenti in cui i sudamericani non hanno mai perso (2 vittorie e 2 pareggi). Fanno parte di questo girone Messico e Polonia che si affronteranno sempre il 22 novembre alle ore 17 (ora italiana) allo “Stadium 974” di Doha.



PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-ARABIA SAUDITA

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. C.T: Scaloni.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Ghanam, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Al-Faraj, Otayf; Al-Muwallad, Bahbari, Al-Dawsari; Al-Buraikan. C.T: Renard.

Dove vedere Argentina-Arabia Saudita, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Argentina-Arabia Saudita, valevole per la 1.a giornata del Gruppo C dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La telecronaca del match sarà affidata a Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.