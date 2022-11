Belgio-Canada streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE BELGIO-CANADA, GIRONE F QATAR 2022 – Il Girone F vede protagoniste due possibili outsider dei Mondiali: Belgio e Croazia. I croati forse non sono più nel pieno della loro generazione d’oro che portò alla finale dei Mondiali 2018, i belgi vogliono finalmente stupire e vincere un trofeo. Le altre due squadre del raggruppamento, però, non sono da sottovalutare: c’è il Canada di David e Davies ed il Marocco pieno di giocatori di talento.

Belgio-Canada, le probabili formazioni del match

BELGIO (in aggiornamento)

CANADA (In aggiornamento)

Dove vedere Belgio-Canada streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, sarà totale appannaggio della Rai. La gara Belgio-Canada, in programma mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 20, sarà trasmessa in particolare su Rai1. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.