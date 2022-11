Bertolini: “Mondiali 2023? Occasione per tutto il movimento”

Milena Bertolini è pronta ad affrontare questo nuovo ritiro e le prossime due amichevoli internazionali per continuare al meglio la preparazione ai Mondiali di calcio. Il CT della nazionale femminile si presenta con le idee chiare al raduno di Coverciano: “Tutti, dalle calciatrici allo staff, dobbiamo avere bene in mente il nostro obiettivo, anche nel lungo periodo: si tratta di una grande occasione per tutto il movimento”.

Milena Bertolini pronta a scrivere la storia

La rassegna iridata si svolgerà la prossima estate in Australia e Nuova Zelanda. Anche se mancano oltre otto mesi all’evento, il tempo non è mai troppo e il CT delle azzurre vuole mantenere altra la concentrazione con le due parole chiavi: “Entusiasmo e motivazione”. Milena Bertolini non vuole tralasciare nulla al dettaglio e vorrebbe riprendere il cammino di avvicinamento ai mondiali, portandosi indietro quanto di buono fatto nella sconfitta di misura con il Brasile: “Da lì dobbiamo ripartire: è vero, abbiamo perso, ma in quella partita abbiamo mostrato moltissime cose positive, contro una squadra tra le migliori al mondo. Ricominciamo da quel match, cercando di migliorare negli aspetti offensivi”.