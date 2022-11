Lunedì 28 ottobre, alle ore 17 (ora italiana), allo “Stadio 974” di Doha (Qatar), si disputerà Brasile-Svizzera, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo H dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Brasile-Svizzera in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo G di Qatar 2022.

Entrambe le nazionali hanno esordito a questo Mondiale con una vittoria: i verdeoro hanno battuto 2-0 la Serbia; gli elvetici, invece, hanno vinto 1-0 contro il Camerun. L’altra gara del girone è Camerun-Serbia, match in programma all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah (Qatar).

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-SVIZZERA



BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetá, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. C.T: Tite.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. C.T: Yakin.

Dove vedere Brasile-Svizzera, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Brasile-Svizzera, valevole per la 2.a giornata del Gruppo G dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it