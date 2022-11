Francia-Australia streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE FRANCIA-AUSTRALIA, GIRONE D QATAR 2022 – Il Girone D vede protagoniste una delle favorite, la Francia, e la Danimarca, grande sorpresa di Euro2020. Insieme alle due big del raggruppamento, ecco l’Australia, squadra storicamente insidiosa nei Mondiali, e la Tunisia. Danimarca-Tunisia aprirà il girone, mentre la sera stessa sarà la volta di Francia-Australia.

Francia-Australia, le probabili formazioni del match

FRANCIA(in aggiornamento)

AUSTRALIA(In aggiornamento)

Dove vedere Francia-Australia streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, sarà totale appannaggio della Rai. La gara Francia-Australia, in programma martedì 22 novembre 2022 alle ore 20, sarà trasmessa in particolare su Rai1. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.