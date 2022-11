PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-GIAPPONEGERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Sané; Havertz. C.T: Flick.

Dove vedere Germania-Giappone, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shibasaki; Kubo, Kamada, Doan; Minamino.Moriyasu.

Il match Germania-Giappone, valevole per la 1.a giornata del Gruppo E dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Bizzotto con commento tecnico di Lele Adani. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.