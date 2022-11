Infortunio Benzema, addio Mondiale: ecco le ultime e i dettagli

Brutte notizie e allarme in casa Francia a poche ore dall’inizio ufficiale dei Mondiali in Qatar 2022, con l’esordio della nazionale francese fissato per martedì 22 novembre alle ore 20 contro l’Australia. Il motivo è l’aggravamento di un infortunio di tipo muscolare di Karim Benzema e a lanciare la notizia è stata l’Equipe. L’attaccante francese del Real Madrid era tornato oggi a disposizione del ct Deschamps e si era riaggregato in gruppo dopo giorni di lavoro a parte. Ecco di seguito i dettagli

Infortunio Benzema, le condizioni dell’attaccante francese

Karim Benzema è reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultimo mese col Real Madrid e il problema si è rimanifestato in Nazionale. Negli scorsi giorni, infatti, l’attaccante francese ha lavorato a parte, ma quando è arrivato il momento di riaggregarsi con il gruppo sono sorti i problemi: riaggravamento dell’infortunio di tipo muscolare che lo ha costretto a lasciare l’allenamento. In queste ore, il Pallone d’oro 2022 si dovrà sottoporre in serata ad alcuni test per verificare e valutare la gravità del problema, ma la sua presenza a Qatar 2022 è in FORTE DUBBIO.

AGGIORNAMENTO:

Karim Benzema non giocherà i Mondiali di Qatar 2022. I riscontri arrivati dagli esami specifici, ai quali l’attaccante della Francia si è immediatamente sottoposto dopo il problema al quadricipite della gamba sinistra accusato durante la sessione di allenamento di questo pomeriggio, non lasciano spazio ai dubbi