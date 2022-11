Venerdì 25 novembre, alle ore 20 (ora italiana), all’ “Ahmad Bin Ali Stadium” di Al Rayyan (Qatar), si disputerà Inghilterra-Usa, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo B dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Inghilterra-Usa in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo A di Qatar 2022.

Questo match potrebbe considerarsi un vero e proprio derby dato in entrambe le Nazioni si parla la lingua inglese. I “Tre Leoni” hanno esordito in questo Mondiale con un roboante 6-2 rifilato all’Iran conquistando i primi 3 punti del Gruppo B. Gli “States”, invece, hanno pareggiato 1-1 contro il Galles conquistando un punto in classifica. L’altra gara del girone è Galles-Iran, in programma sempre il 25 novembre alle ore 11 (ora italiana) all’ “Ahmad bin Ali Stadium” di Al Rayyan (Qatar).

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022



PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-USA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Dier, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane. C.T: Southgate.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Aaronson, Weah, Pulisic. C.T: Berhalter.

Dove vedere Inghilterra-Usa, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Inghilterra-Usa, valevole per la 2.a giornata del Gruppo B dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimendio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.