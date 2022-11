Mondiali di calcio 2022, domani venerdì 25 novembre scenderanno in campo alle ore 14 Qatar e Senegal per la seconda giornata del Gruppo A. Entrambe le Nazionali sono a quota zero dopo l’esordio. I padroni di casa avevano perso 0-2 contro l’Ecuador mentre il Senegal 0-2 contro l’Olanda.



Mondiali di calcio, dove vedere Qatar-Senegal

Mondiali di calcio 2022, domani venerdì 25 novembre ci sarà la seconda giornata del gruppo A. Tra i match Qatar-Senegal, le due squadre sono ancora a quota zero dopo il match dell’esordio. La partita in programma alle ore 14 potrà essere seguita in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La sfida riveste un ruolo importante in un girone nel quale a punteggio pieno ci sono Olanda ed Ecuador. Le due leader di classifica si incontreranno domani alle 17. Vincere risulta quindi d’obbligo sia per Quatar che per Senegal.