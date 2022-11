Mondiali: il Presidente vola in Qatar per veder giocare il figlio

La nazione può aspettare se il figlio gioca i mondiali di calcio soprattutto se il Presidente è un certo George Weah. Il primo e unico africano a vincere il Pallone d’Oro nel 1995 è l’attuale leader della Liberia e nonostante 18 anni di carriera conditi da tanti successi non è mai riuscito a portare la sua nazionale a una fase finale della Coppa del Mondo. L’ex Milan adesso non vuole perdere l’occasione di veder giocare il figlio Tim, convocato dalla nazionale degli Stati Uniti d’America.

Mondiali: Tim Weah convocato dagli USA

Il Presidente della Liberia nei mesi scorsi ha inviato una lettera al Senato del paese africano, mettendolo al corrente che dopo le trasferte ufficiali in Marocco, Egitto e Francia, sarebbe volato in Qatar. George Weah è atteso oggi a Doha e il suo soggiorno dovrebbe durare 9 giorni. Tra i vari impegni politici programmati, l’ex calciatore 56enne avrà la possibilità di assistere al match tra USA e Galles insieme alla first lady Cler.

Tim Weah è alla sua prima partecipazione ai mondiali a 22 anni. A differenza del padre è nato a New York e per questo motivo difenderà i colori della nazionale a stelle e strisce.