Mondiali Qatar, oggi lunedì 28 novembre alle ore 14 ci sarà la partita Corea del Sud-Ghana valida per il gruppo H. La squadra africana sconfitta all’esordio dal Portogallo di Cristiano Ronaldo cerca il riscatto contro la squadra asiatica che ha pareggiato con l’Uruguay. Sempre per il gruppo H alle 20 Portogallo-Uruguay.

Mondiali Qatar, Corea del Sud-Ghana: dove vederla in TV e streaming

Mondiali calcio Qatar, si sta completando la seconda giornata dei gironi ed oggi è la volta del gruppo H che si aprirà alle ore 14 con Corea del Sud-Ghana. La partita potrà essere vista in diretta su Rai 2 e in diretta streaming su Raiplay. Alle ore 20 ci sarà invece Portogallo-Uruguay.

La classifica vede al momento i lusitani primi a quota 3 in virtù della vittoria per 3-2 sul Ghana, seguono Corea del Sud e Uruguay a 1 punto in virtù del pareggio dell’esordio, chiude a quota 0 il Ghana. Situazione dunque ancora apertissima e partita tutta da seguire.