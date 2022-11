Mondiali Qatar, Croazia-Canada è in programma oggi domenica 27 novembre per il girone F alle ore 17. La Croazia all’esordio aveva pareggiato 0-0 col Marocco mentre il Canada aveva perso 1-0 contro il Belgio.

Mondiali Qatar, Croazia-Canada: dove vederla in TV e streaming

Mondiali Qatar, oggi domenica 27 novembre in campo Croazia-Canada per il girone F. Il match in programma alle ore 17 sarà visibile in diretta su Ra1 e in streaming su RaiPlay. La classifica del Gruppo F vede al momento al primo posto il Belgio con 3 punti, seguono Croazia e Marocco a 1 punto, il Canada chiude a 0 punti. Giochi dunque apertissimi e partita tra Croazia e Canada molto importante in ottica passaggio agli ottavi di finale. Regna un certo equilibrio in questo girone se pensiamo che tra Croazia e Marocco c’è stato un pareggio a reti inviolate e che il Belgio ha superato di misura il Canada. Difficile sbilanciarsi su chi potrebbe spuntarla, non resta che gustarsi nel pomeriggio questa interessante sfida.