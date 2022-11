Polonia-Arabia Saudita streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE POLONIA-ARABIA SAUDITA, GIRONE C QATAR 2022 – Il Girone C ha regalato una sorpresa incredibile martedì: l’Arabia Saudita di Hervé Renard ha incredibilmente sconfitto l’Argentina campione di Sudamerica di Messi, Di Maria e Lautaro. Questo risultato sposta completamente l’equilibrio del girone, visto che con il pareggio tra Messico e Polonia (con annesso rigore sbagliato di Lewandowski) adesso c’è la compagine araba in testa e c’è l’Albiceleste a inseguire.

Polonia-Arabia Saudita, le probabili formazioni del match

Dove vedere Polonia-Arabia Saudita streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, sarà totale appannaggio della Rai. La gara Polonia-Arabia Saudita, in programma sabato 26 novembre 2022 alle ore 14, sarà trasmessa in particolare su Rai 2. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.