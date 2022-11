Polonia-Argentina streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE POLONIA-ARGENTINA, GIRONE C QATAR 2022 – Ci siamo, adesso si decide tutto: l’ultima gara del girone sarà infatti quella spartiacque per capire chi continuerà nella competizione e chi invece ritornerà a casa. L’Argentina è aggrappata a Lionel Messi, che l’ha salvata contro il Messico portando i primi tre punti alla Selecciòn. La Polonia invece è viva soprattutto grazie a Szczesny, autore di una parata spaventosa contro l’Arabia Saudita subito dopo aver parato un rigore.

GIRONE C, LA CLASSIFICA: Polonia 4 (differenza reti +2), Argentina 3 (+1), Arabia Saudita 3 (-1), Messico 1 (-2).

Polonia-Argentina, le probabili formazioni del match

POLONIA (in aggiornamento)

ARGENTINA (In aggiornamento)

Dove vedere Polonia-Argentina streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, sarà totale appannaggio della Rai. La gara Polonia-Argentina, in programma mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20, sarà trasmessa in particolare su Rai 1. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.