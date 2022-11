Lunedì 28 novembre, alle ore 20 (ora italiana), al “Lusail Iconic Stadium” di Doha (Qatar), si disputerà Portogallo-Uruguay, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo H dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Portogallo-Uruguay in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo H di Qatar 2022.

Il Portogallo ha esordito in questa rassegna iridata battendo 3-2 il Ghana; l’Uruguay, invece, ha pareggiato 0-0 contro la Corea del Sud. L’alta gara del girone è Corea del Sud-Ghana, match in programma sempre il 28 novembre alle ore 14 (ora italiana) all’ “Education City Stadium” di Al Rayyan.

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-URUGUAY

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Cancelo, Danilo Pereira, Ruben Dias, Guerreiro; Bernando Silva, Ruben Neves, William Carvalho; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Joao Felix. C.T: Santos.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nunez. C.T: Alonso.

Dove vedere Portogallo-Uruguay, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Portogallo-Uruguay, valevole per la 2.a giornata del Gruppo H dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Bizzotto con commento tecnico di Lele Adani. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.