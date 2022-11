Le ultime e i dettagli sulla cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar 2022

Manca solamente una settimana all’inizio di Qatar 2022, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, e cresce l’attesa per la cerimonia di apertura dei Mondiali e per la partita inaugurala tra Qatar ed Ecuador. Attesa dovuta al fatto che sarà un’edizione del tutto inedita: prima volta che la maggiore competizione mondiale si gioca nel periodo autunnale, prima volta che i campionati nazionali vengono interrotti per una sosta così lunga e soprattutto per tutte le polemiche per l’assegnazione del Mondiale alla penisola arabica. Ecco di seguito tutti i dettagli sulla cerimonia di apertura del campionato Mondiale 2022.

Data e luogo della cerimonia di apertura di Qatar 2022

Il teatro della cerimonia di apertura e della partita inaugurale, tra la formazione qatariota e l’Ecuador, di Qatar 2022 sarà l’Al Bayt Stadium di Al Khor in cui è previsto il tutto esaurito. Lo stadio di recente costruzione, che ha la forma e le sembianze di una enorme tenda qatariota e che può ospitare 60 mila tifosi, farà da cornice allo show di apertura fissato alle ore 16 (italiane), ovvero un’ora prima del fischio d’inizio della partita inaugurale, di domenica 20 novembre. Ecco i dettagli su come vedere in diretta tv e streaming la cerimonia di apertura e tutta la manifestazione.

Gli ospiti della cerimonia di apertura di Qatar 2022

Sono tantissimi i rumors sui possibili ospiti dello show della cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar 2022. Al momento non c’è stata ancora nessuna ufficialità ma viene data per certa la partecipazione di alcuni artisti internazionali. La prima certezza è la presenza della cantante colombiana Shakira, che non è nuova a questi eventi, e sarà alla sua quarta partecipazione ad una cerimonia di un Mondiale. Insieme alla cantante colombiana dovrebbe esserci anche Dua Lipa, protagonista della cerimonia dell’ultima finale di Champions League, e la boy band coreana BTS. Confermata anche la partecipazione della star di Bollywood, Nora Fatehi.

Inno ufficiale Qatar 2022: “Hayya Hayya“

Il nome dell’inno ufficiale del Mondiale in Qatar è Hayya Hayya e ha tutte le carte in regola per poter essere l’inno mondiale più tormentone della storia. Il reaggaeton interpretato da Trinidad Cardona, Davido e Doja Aisha, è un vero e proprio inno di speranza e il suo significato dalla lingua araba significa “Meglio insieme”. La canzone racconta la voglia di fare festa a ogni ora della giornata. La vita è dura, dice il testo, con tanti alti e bassi, ma ora tutto andrà a posto. Tutto sarà meraviglioso perché non si è da soli. Il tempo è adesso: non è più ora di rimandare.