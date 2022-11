Qatar22, caos nella fan zone: polizia respinge i tifosi

Oramai i mondiali di calcio Qatar22 fanno parlare di più per gli avvenimenti fuori dal terreno di gioco che per le partite. I tanti divieti della penisola mediorientale stanno mettendo a dura prova i tifosi di ogni paese, esclusi i presunti fake supporter. Proprio a causa di una delle tante proibizioni applicate durante la kermesse iridata, si è sfiorato il peggio.

Nel centro di Doha è allestita un’area denominata fan zone, all’interno di questa tutti i supporter possono guardare le partite su un maxi schermo. Inoltre in questa zona è possibile anche acquistare e consumare birra, cosa proibita nel resto della città. Nel primo giorno di partite, decine di migliaia di tifosi hanno assalito la fan zone e la polizia locale in tenuta antisommossa ha respinto i supporter senza troppi complimenti.

Soltanto poche donne incinte e ad alcuni tifosi disabili sono riusciti a ottenere l’accesso alla fan zone attraverso uno speciale ingresso prioritario.