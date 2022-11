Spagna-Germania streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE SPAGNA-GERMANIA, GIRONE E QATAR 2022 – Nel Girone E c’è chi piange e c’è chi ride. Gli spagnoli hanno vinto 7-0 la prima gara del torneo contro il Costa Rica, dimostrandosi per il momento la squadra più forte di questo Mondiale avvicinata soltanto da Francia e Inghilterra. La Germania, invece, dopo essere andata avanti 1-0 con il Giappone, si è fatta rimontare sul 2-1 ed è ferma a 0 punti. Considerando che i nipponici avranno il probabilmente facile impegno contro i centroamericani, la Mannschaft non può sbagliare il colpo contro la Roja.

Spagna-Germania, le probabili formazioni del match

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Havertz, Musiala; Müller.

Dove vedere Spagna-Germania streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, sarà totale appannaggio della Rai. La gara Spagna-Germania, in programma domenica 27 novembre 2022 alle ore 20, sarà trasmessa in particolare su Rai 1. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.