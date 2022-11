Tunisia-Australia streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE TUNISIA-AUSTRALIA, GIRONE D QATAR 2022 – Il Girone D è partito come ci si aspettava, ovvero con la Francia subito in testa e decisamente dominante contro l’Australia (4-1 il risultato). Dietro, il pareggio tra Danimarca e Tunisia lascia tutto in bilico per il secondo posto del girone: saranno quindi decisive le ultime due gare, in particolare quella tra Tunisia ed Australia che potrebbe rivelarsi davvero fondamentale.

Tunisia-Australia, le probabili formazioni del match

Dove vedere Tunisia-Australia streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, sarà totale appannaggio della Rai. La gara Tunisia-Australia, in programma sabato 26 novembre 2022 alle ore 11, sarà trasmessa in particolare su Rai1. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.