Argentina-Australia streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE ARGENTINA-AUSTRALIA, OTTAVI DI FINALE QATAR 2022 – È stato un crescendo rossiniano quello dell’Argentina in questo Mondiale: la sconfitta con l’Arabia Saudita, poi la vittoria bruttina con il Messico, infine quella molto più “bellina” con la Polonia. Di fronte ci sarà, agli ottavi, una delle sorprese di questo Mondiale: l’Australia ha infatti estromesso la Danimarca in un girone vinto dalla Francia.

Argentina-Australia, le probabili formazioni del match

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct Scaloni

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

Dove vedere Argentina-Australia streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, sarà totale appannaggio della Rai. La gara Argentina-Australia, in programma sabato 3 dicembre 2022 alle ore 20, sarà trasmessa in particolare su Rai 1. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.