Argentina – Croazia, le ultime news sulla prima semifinale

Argentina – Croazia è la prima semifinale dei Mondiali di Calcio e il pronostico non è così scontato. Se i bookmakers vedono nettamente favoriti gli uomini di Scaloni (il passaggio del turno dei croati è dato di media a quota 3.20), Modric e compagni sono pronti a mietere un’altra vittima Sudamericana. In totale i confronti fra l’albiceleste e i croati sono cinque e vedono due vittorie per parte e un pareggio a reti bianche.

Argentina – Croazia: statistiche e curiosità

Le due nazionali si affrontano per la prima volta nella fase ad eliminazione diretta di un mondiale. I due precedenti della fase a gironi di un campionato del mondo risalgono al 26 giugno 1998 (Argentina vincente per 1 a 0 in Francia) e 21 giugno 2018 (netto 3 a 0 della Croazia in Russia). Ogni volta che ha raggiunto le semifinali la nazionale Sudamericana si è sempre qualificata per la finale. La compagine europea invece vuole conquistare la seconda finale consecutiva dopo Russia 2018 (in quell’occasione fu sconfitta dalla Francia per 4 a 2). Le due nazionali sono in grande stato di forma: la squadra guidata da Scaloni prima della sconfitta a sorpresa contro l’Arabia Saudita, non perdeva da 36 partite; la Croazia invece non viene sconfitta da quasi sei mesi (3 a 0 subito dall’Austria nella UEFA Nation League).

Sfida Messi – Modric

Argentina – Croazia nasconde una sfida nella sfida. Gli uomini simbolo delle due nazionali sono i due campioni e trascinatori: entrambi portano il numero 10 dietro la schiena; entrambi sono probabilmente all’ultimo mondiale per questione prettamente anagrafiche; entrambi sono stati sconfitti nelle ultime due finali mondiali ed entrambi vogliono alzare per la prima volta il trofeo che tutti gli appassionati di calcio sognano da bambino. Curiosamente c’è una cosa che accomuna Leo Messi e Luka Modric, infatti sono i due MVP delle ultime edizioni della Coppa del Mondo (l’argentino miglior giocatore in Brasile nel 2014, il croato in Russia nel 2018).