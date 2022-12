Croazia-Argentina streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE CROAZIA-ARGENTINA, SEMIFINALE QATAR 2022 – Ci aspettavamo tutti una semifinale atomica tra Brasile ed Argentina, con lo scontro Neymar-Messi: e invece, come quattro anni fa, i verdeoro vengono buttati fuori ai quarti, e tra le quattro migliori Nazionali del mondo si infila la Croazia di Zlatko Dalic. Guidati da uno strepitoso Luka Modric, affronteranno quindi l’Albiceleste di Leo Messi che ha invece eliminato l’Olanda al termine di una gara romanzesca.

Croazia-Argentina, le probabili formazioni del match

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Alex Sandro; Kovacic, Brozovic, Modric; Perisic, Petkovic, Vlasic.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct Scaloni

Dove vedere Croazia-Argentina streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Rai2, Rai Sport o Sky?

Tutto il Mondiale in Qatar, con tutte le gare in esclusiva, è totale appannaggio della Rai. La gara Croazia-Argentina, in programma martedì 13 dicembre 2022 alle ore 20, sarà trasmessa in particolare su Rai 1. La diretta streaming gratuita è disponibile chiaramente su Rai Play, sfruttando l’app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.