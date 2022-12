Oggi pomeriggio, alle ore 16 (ora italiana), allo stadio “Ahmed bin Ali” di Al Rayyan (Qatar), si disputerà il match Croazia-Belgio, valido per la 3.a giornata del Gruppo F dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Croazia-Belgio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo H di Qatar 2022.

La Croazia ha 4 punti dopo il pareggio dell’esordio contro il Marocco (0-0) e la vittoria per 4-1 contro il Canada del turno precedente. Il Belgio, invece, ha 3 punti dopo la vittoria contro il Canada (1-0) e la sconfitta per 0-2 contro il Marocco. La nazionale di Dalic può contare su due risultati su tre (vittoria e pareggio) per accedere ai quarti; i “diavoli rossi”, invece, devono assolutamente vincere. L’altra gara del girone è Canada-Marocco, match che si giocherà in contemporanea all’ “Al Thumama Stadium” di Doha (Qatar).

Croazia-Belgio sarà diretta dall’inglese Anthony Taylor, coaudiuvato dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà il romeno István Kovács. Var ed Avar saranno rispettivamente il tedesco Marco Fritz e il polacco Tomasz Kwiatkowski.

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022

CLASSIFICA GIRONE F:

Croazia 4 +3 (diff. reti) Marocco 4 0 (diff. reti) Belgio 3 -1 (diff. reti) Canada 0 -4 (diff. reti)



PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-BELGIO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. C.T: Dalic.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku. C.T: Martinez.

Dove vedere Croazia-Belgio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Croazia-Belgio, valevole per la 3.a giornata del Gruppo F dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.