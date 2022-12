Francia-Polonia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Rai 1? Dove vedere Mondiali 2022

Domani pomeriggio alle ore 16 al “Al Thumama Stadium” di Doha (Qatar) si disputerà il match Francia-Polonia, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Nel girone di qualificazione, i transalpini sono arrivati primi con sei punti grazie ai successi su Australia (4-1) e Danimarca (2-1), ko ininfluente contro la Tunisia 1-0. I polacchi invece si sono qualificati come secondi grazie alla differenza rete migliore nei riguardi del Messico (o vs -1) con cui aveva pareggiato (0-0) all’esordio, poi successo per 2-0 contro l’Arabia Saudita e sconfitta contro l’Argentina (2-0).

Sono sedici i precedenti tra le due Nazionali che vedono i “galletti” in vantaggio per 8-3 e cinque pareggi; l’ultima sfida risale al 9 giugno 2011 con vittoria francese per 1-0 a Varsavia.

Francia-Polonia, probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Swiderski, Lewandowski.

Dove vedere Francia-Polonia in tv e streaming

L’incontro tra Francia-Polonia sarà visibile in chiaro su Rai 1 con telecronaca a cura di Alberto Rimedio e il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito RaiPlay, accedendo tramite pc, oppure scaricando l’app sul cellulare e sul sito www.rainews.it.

Il match sarà disponibile anche su Rai 4K, canale raggiungibile soltanto con televisori dotati di tale tecnologia e con accesso a internet.