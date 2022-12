Questa sera, alle ore 20 (ora italiana), al “Khalifa International Stadium” di Doha (Qatar), si disputerà il match Giappone-Spagna, valido per la 3.a giornata del Gruppo E dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Giappone-Spagna in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo H di Qatar 2022.

Il Giappone ha 3 punti dopo la vittoria a sorpresa dell’esordio contro la Germania (1-2) e la sconfitta del match contro il Costarica (0-1). La Spagna, invece, ha 4 punti dopo il netto 7-0 contro il Costarica e il pareggio 1-1 contro la Germania. La nazionale nipponica deve vincere per essere certa della qualificazione agli ottavi, con un pareggio bisogna guardare cosa accade in Costa Rica-Germania, match che si giocherà in contemporanea all’ “Al Bayt Stadium” di Al Khor (Qatar). La Spagna, invece, può contare su due risultati su tre (vittoria e pareggio), mentre con una sconfitta bisogna guardare cosa accade nell’altro match.

Giappone-Spagna sarà diretta dallo statunitense Victor Gomes, coaudiuvato dal sudafricano Zakhele Thusi Siwela e Souru Pathsoane (Lesotho). Il quarto uomo sarà il rwandese Salima Mukansanga. Var ed Avar saranno rispettivamente il messicano Fernando Guerrero e lo statunitense Armando Villarreal.

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022

CLASSIFICA GIRONE E:

Spagna 4 +7 (diff. reti) Giappone 3 0 (diff. reti) Costa Rica 3 -6 (diff. reti) Germania 1 -1 (diff. reti)

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE-SPAGNA

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Doan, Kamada, J. Ito; Asano. C.T: Moriyasu.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. C.T: Luis Enrique.

Dove vedere Giappone-Spagna, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Giappone-Spagna, valevole per la 3.a giornata del Gruppo D dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Bizzotto con commento tecnico di Lele Adani. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.