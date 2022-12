Venerdì 9 dicembre, alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), andrà in scena Olanda-Argentina. Il match vale per i quarti di finale dei Mondiali Qatar 2022 e si disputerà all’Iconic Stadium di Lusail. La Nazionale Orange ha chiuso il girone A al primo posto, con sette punti: vittorie contro il Senegal e i padroni di casa e pareggio con l’Ecuador. Negli ottavi hanno poi avuto la meglio sugli USA (secondi nel gruppo B).

L’Albiceleste, invece, è arrivata prima nel girone C a quota sei: dopo la sconfitta all’esordio con l’Arabia Saudita, sono arrivati i successi contro il Messico e la Polonia. Agli ottavi battono l’Australia, che si è classificata seconda nel gruppo D. Il confronto Olanda-Argentina è al suo ottavo atto, con gli orange avanti per 3-2 nei precedenti (altri due sono finiti in parità).

Olanda-Argentina, Mondiali Qatar 2022: dove vedere in tv e streaming

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1 (canali 1 e 501 del digitale terrestre), con la possibilità di seguirlo anche in live sul web tramite il servizio RaiPlay (sia da PC che da smartphone) e su rainews.it.

Olanda-Argentina: i precedenti

Mondiali Brasile 2014 – Semifinale – ARGENTINA b. Olanda 4-2 d.c.r. (0-0 d.t.s.)

Mondiali Germania 2006 – Fase a gironi – Olanda-Argentina 0-0

Amichevole internazionale – 2003 – OLANDA b. Argentina 1-0

Amichevole internazionale – 1999 – Olanda-Argentina 1-1

Mondiali Francia 1998 – Quarti di finale – OLANDA b. Argentina 2-1

Mondiali Argentina 1978 – Finale – ARGENTINA b. Olanda 3-1 d.t.s. (1-1)

Mondiali Germania 1974 – Seconda fase – OLANDA b. Argentina 4-1