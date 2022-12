Quanto guadagna chi vince il Mondiale? I dettagli sul Mondiale in Qatar 2022

Un montepremi da record in palio per questo Mondiale 2022 in Qatar. Scopriamo oggi quanto guadagna chi vince il Mondiale e tutti gli altri premi previsti, una domanda che la maggior parte delle persone si pone e sicuramente lecita. L’attuale Mondiale può essere classificato come il più ricco della storia della competizione iridata.

Stando a uno studio della banca olandese Abn Ambro, per un Paese la vittoria del Mondiale può portare a una crescita del Pil pari allo 0,7%.

Quanto guadagna chi vince il Mondiale: importo delle 32 nazionali

Il montepremi da raggiungere per le 32 nazionali partecipanti al Mondiale potrà fare comodo alle diverse Federazioni, un cospicuo importo per finanziare lo sviluppo dei paesi di appartenenza. Scopriamo insieme tutti i premi messi in palio in Qatar per questa edizione, la più ricca della storia.

Montepremi del Mondiale 2022 in Qatar

A rendere noto l’importo totale è la FIFA nel suo annuale report, si discute di un aumento del 20%. Il montepremi complessivo raggiunge i 440 milioni di dollari. I premi in palio per le 32 nazionali che la FIFA elargirà anche con un ulteriore bonus di 1,5 milioni di dollari per la copertura dei costi di preparazione.

CIFRE IN DOLLARI

Campione: 42 milioni

Secondo classificato: 30 milioni

Terzo classificato: 27 milioni

Quarto classificato: 25 milioni

Quarti di finale: 17 milioni per ogni squadra

Ottavi di finale: 13 milioni per ogni squadra

Fase a gironi: 9 milioni per ogni squadra

I premi aggiuntivi in palio

Al Mondiale in Qatar si aggiungono anche altri premi come: la Scarpa d’Oro, il Guanto d’Oro, il Pallone d’Oro, il Miglior Giovane e l’All-Star Team. Si aggiunge un ulteriore finanziamento, la FIFA stanzia 209 milioni di dollari ai club che hanno ‘prestato’ i propri giocatori alle rispettive nazionali. Ogni giorno di permanenza del giocatore sarà risarcito con 10.000 dollari.