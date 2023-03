Nuovo Mondiale 2026 48 squadre – La FIFA ha annunciato nel pomeriggio la rivoluzione che interesserà il prossimo Mondiale 2026 in America, che si svolgerà ricordiamo tra USA, Canada e Messico.

Nuovo Mondiale 2026 48 squadre

Dopo quello clamoroso nel periodo invernale in Qatar 2022 ecco che arriva l’annuncio ufficiale della FIFA con il prossimo Mondiale che vedà ben 104 partite, contro le 64 dell’ultima edizione. Una vera rivoluzione che vedrà il passaggio dalle attuali 32 squadre a ben 48 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del Mondiale 2026.

Nuovo format Mondiale 2026

La FIFA con la nota di oggi ha chiarito che non ci sarà uno stravolgimento dei gironi bensì, aumenteranno a 12 gironi sempre da 4 squadre ciascuno. Il nuovo format però, prevede il passaggio delle prime due più le 8 migliori terze. L’altra novità sarà il passaggio non più agli ottavi di finale, ma ai sedicesimi di finale. Questo chiaramente, come già detto, porterà ad un sostanziale aumento delle gare a ben 104 incontri che faranno lievitare anche i tempi del Mondiale stesso.

Considerando che la finale è prevista per il 19 luglio, la Serie A dovrà finire tassativamente entro il 24 maggio, in quanto dal 25 scatteranno i ritiri della Nazionali. Sarà così il Mondiale più grande e lungo della storia del calcio e porterà alla FIFA un aumento dei ricavi, viste le gare in più, con una stima di incassi che oscillerebbe tra i 10 e 12,5 miliardi di euro.