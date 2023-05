I Mondiali del 2026 si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Una candidatura multipla che ha battuto la concorrenza del Marocco. Questi Mondiali sono già chiamati a livello di marketing con il nome di United per rimarcare come i paesi del centro e del Nord America abbiano unito le forze per ottenere l’organizzazione della manifestazione.

Ecco quando si svolgeranno i Mondiali 2026

La maggior parte del Mondiale 2026 sarà disputata negli Stati Uniti. I Mondiali 2026 inizieranno il 25 maggio 2026 e termineranno il 5 luglio. Come si evince dalle date in programma, dopo essersi disputati in autunno i Mondiali torneranno ad essere giocati in estate come di consueto. L’Italia riuscirà a prender parte ai prossimi Mondiali? Dopo aver fallito per due volte consecutive, non qualificarsi per la terza volta sarebbe veramente ai limiti dell’impossibile. L’Argentina, vincente dell’ultimo Mondiale disputato in Qatar, attende di conoscere chi gli ruberà lo scettro, a meno che non siano proprio gli argentini a bissare la vittoria.