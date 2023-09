Argentina-Ecuador: dove vedere la gara di qualificazioni Mondiali 2026, Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

Per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, iniziano le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, ventitreesima edizione che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Per l'Argentina, Campione del Mondo in carica, gara inaugurale contro l'Ecuador. Appuntamento per venerdì 8 settembre, ore 02:00 (in Italia), a Buenos Aires. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Argentina-Ecuador: dove vedere la gara di qualificazioni ai Mondiali 2026? Si giocherà allo "Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti" di Buenos Aires, con calcio d'inizio in programma venerdì 8 settembre 2023, alle ore 02:00 (in Italia).

LUOGO BUENOS AIRES - "Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti" DATA venerdì 8 settembre 2023 ORE 02:00 (in Italia) ARBITRO Wilmar Alexander Roldan Perez (Colombia)

Argentina-Ecuador, dove vedere la gara per Mondiali 2026? Diretta TV e Live Streaming

Argentina-Ecuador, non verrà trasmessa da alcuna emittente TV in Italia. Questa gara non ha copertura per la Diretta TV, quindi non sarà possibile vederla.

Anche in Live Streaming non è prevista, in Italia, alcuna copertura per la trasmissione di questo evento.

Diretta TV: Nessuna copertura, in Italia / Live Streaming: Nessuna copertura, in Italia /

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

ARGENTINA [4-3-3]: Probabile formazione ECUADOR [5-3-2]: Probabile formazione Emiliano Martinez

(Aston Villa) Alexander Dominguez

(Deportes Tolima) Marcos Acuna

(Siviglia) Angelo Preciado

(Sparta Praga) Nicolas Otamendi

(Benfica) Félix Torres

(Santos Laguna) Cristian Romero

(Tottenham Hotspur) Robert Arboleda

(San Paolo) Nahuel Molina

(Atletico Madrid) William Pacho

(Eintracht Francoforte) Alexis Mac Allister

(Liverpool) Pervis Estupinan

(Brighton & Hove Albion) Enzo Fernandez

(Chelsea) Moises Caicedo

(Chelsea) Rodrigo De Paul

(Atletico Madrid) Jose Cifuentes

(Rangers Glasgow) Nicolas Gonzalez

(Fiorentina) Carlos Gruezo

(San José Earthquakes) Lionel Messi

(Inter Miami) Gonzalo Plata

(Al-Sadd) Angel Di Maria

(Benfica) Enner Valencia

(Internacional) Commissario Tecnico: Lionel Scaloni Commissario Tecnico: Guillermo Alvaro

Presentazione

Dopo l'edizione di Qatar 2022, per l'Argentina ci sarà, insieme all'Ecuador, un nuovo capitolo da scrivere. Tornano in gioco le qualificazioni per il prossimo Mondiale, quello del 2026.

I Campioni del Mondo in carica cominceranno da quella che è la "casa" del River Plate, a Buenos Aires. La gara contro l'Ecuador inaugura la stagione delle qualificazioni verso la massima competizione calcistica riservata alle Nazionali. Stavolta, la pressione sarà maggiore, in quanto si dovrà difendere la terza stella conquistata dall'Albiceleste. Naturalmente, l'Argentina è sempre un gruppo proiettato a vincere e punterà a farlo anche stavolta. Per il nuovo idolo di Miami, Lionel Messi, ci sarà la responsabilità, ancora una volta, di trascinare il proprio Paese verso nuovi successi, insieme ai compagni di squadra, tra cui Angel Di Maria e l'unico calciatore di una squadra di Serie A, la Fiorentina, proiettato verso l'11 titolare di questo incontro, Nico Gonzalez.

L'Ecuador, invece, nonostante la vittoria nella gara d'esordio ai Mondiali 2022 proprio contro i "padroni di casa" e il prestigioso pareggio per 1-1 contro l'Olanda, non è riuscita a superare la fase a gironi, lasciando la competizione con tanto rammarico. Per Enner Valencia e Gonzalo Plata, gli uomini simbolo della Nazionale ecuadoriana, non poteva esserci esordio peggiore per queste qualificazioni. L'Argentina è favorita ma si comincerà tutto daccapo, Rispetto allo scorso anno, l'esperienza internazionale aiuterà l'Ecuador ad affrontare anche avversari blasonati. Guillermo Alvaro, il Commissario Tecnico, è pronto a cercare subito la via del riscatto e questa partita sarà uno stimolo di primissimo livello per cercare di fare già risultati a sorpresa, pur immaginando che la tattica sarà prevalentemente votata alla difesa, per cercare di colpire in contropiede sfruttando la corsa dei propri uomini.