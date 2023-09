Bolivia-Argentina, dove vedere la gara di qualificazioni Mondiali 2026: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, si prosegue con le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, ventitreesima edizione che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Per l'Argentina, Campione del Mondo in carica, prima gara in trasferta contro la Bolivia. Appuntamento per oggi, martedì 12 settembre, ore 22:00 in Italia (le ore 16:00 locali), a La Paz. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Bolivia-Argentina, dove vedere la gara di qualificazioni ai Mondiali 2026? Si giocherà allo "Estadio Hernando Siles" di La Paz, con calcio d'inizio in programma oggi, martedì 12 settembre 2023, alle ore 22:00 in Italia (le ore 16:00 locali).

LUOGO LA PAZ - "Estadio Hernando Siles" DATA martedì 12 settembre 2023 ORE 22:00 in Italia (ore 16:00 locali) ARBITRO Wilmar Alexander Roldan Perez (Colombia)

Bolivia-Argentina, dove vedere la gara per Mondiali 2026? Diretta TV e Live Streaming

Bolivia-Argentina non verrà trasmessa da alcuna emittente TV in Italia. Questa gara non ha copertura per la Diretta TV, quindi non sarà possibile vederla.

Anche in Live Streaming non è prevista, in Italia, alcuna copertura per la trasmissione di questo evento.

Diretta TV: Nessuna copertura in Italia - Live Streaming: Nessuna copertura in Italia -

Le probabili formazioni Bolivia-Argentina

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

BOLIVIA



[4-4-1-1]



Probabile formazione ARGENTINA



[4-3-3]



Probabile formazione Guillermo Viscarra Bruckner

(Oriente Petrolero) Emiliano Martinez

(Aston Villa) Roberto Fernández Toro

(Baltika) Nahuel Molina

(Atletico Madrid) Marcelo Suárez

(Always Ready) Cristian Romero

(Tottenham Hotspur) Adrián Jusino

(The Strongest) Nicolas Otamendi

(Benfica) Jairo Quinteros

(Club Bolivar) Nicolás Tagliafico

(Olympique Lione) Diego Daniel Medina Roman

(Always Ready) Rodrigo De Paul

(Atletico Madrid) Jaime Dario Arrascaita Iriondo

(Club Bolivar) Enzo Fernandez

(Chelsea) Boris Adrian Cespedes

(Yverdon) Alexis Mac Allister

(Liverpool) Gabriel Villamil

(Club Bolivar) Lionel Messi

(Inter Miami) Diego Bejarano

(The Strongest) Nicolas Gonzalez

(Fiorentina) Marcelo Martins Moreno

(Cerro Porteño) Lautaro Martinez

(FC Internazionale) Commissario Tecnico



Gustavo Costas Commissario Tecnico



Lionel Sebastian Scaloni

Presentazione Bolivia-Argentina

Seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026 per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana. L'esordio dell'Argentina contro l'Ecuador a Buenos Aires inizia bene anche se non è stato facile avere la meglio. Soltanto una rete al 78' del solito uomo simbolo dell'Albiceleste, Lionel Messi, ha piegato la resistenza ospite. L'1-0 finale, però, resta ugualmente prezioso per il prosieguo.

La Bolivia, invece, esce con le ossa rotte dal primo confronto sul terreno di gioco di Belem. Cinque gol incassati, di cui due da un super Neymar che stacca anché Pelè nella classifica dei marcatori di sempre e abbatte il record di reti siglate con la maglia della "Seleçao". Poca resistenza per gli uomini di Costas che cercheranno di farsi valere contro i vincitori degli scorsi Mondiali.

I Campioni del Mondo soggiornano sulle insidiose alture di La Paz, lì dove l'aria rarefatta potrebbe creare non pochi problemi. La trazione offensiva vedrà il tridente composto da Messi e dai due calciatori che rappresentano la Serie A, Nico Gonzalez e Lautaro Martinez. Appuntamento al 16 settembre prossimo, per vedere di nuovo in campo gli attaccanti di Fiorentina e Inter nel massimo campionato di calcio italiano, con le gare su DAZN che uniranno nuovamente milioni di tifosi.

L'Argentina parte, naturalmente, favorita ma sarà un'altra gara e si comincia tutto daccapo.