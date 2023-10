Colombia-Uruguay, dove vedere la gara di qualificazioni Mondiali 2026: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, si riprende con la terza giornata di gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, ventitreesima edizione che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Per la Colombia (4 punti in 2 gare) c'è l'Uruguay (3 punti in 2 gare). Appuntamento per giovedì 12 ottobre, ore 22:30 (in Italia), a Barranquilla. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Colombia-Uruguay: dove vedere la gara di qualificazioni ai Mondiali 2026? Si giocherà allo "Estadio Metropolitano Roberto Meléndez" di Barranquilla, con calcio d'inizio in programma giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 22:30 (in Italia).

EVENTO Colombia-Uruguay, CONMEBOL - Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA 2026 LUOGO Barranquilla, "Estadio Metropolitano Roberto Meléndez" DATA Giovedì 12 ottobre 2023 ORE 22:30 (in Italia)

Colombia-Uruguay, dove vedere la gara di qualificazioni ai Mondiali 2026?

Colombia-Uruguay non verrà trasmessa da alcuna emittente TV in Italia. Questa gara non ha copertura per la Diretta TV, quindi non sarà possibile vederla.

Anche in Live Streaming non è prevista, in Italia, alcuna copertura per la trasmissione di questo evento.

Emittenti Canali Diretta TV: Nessuna copertura in Italia - Live Streaming: Nessuna copertura in Italia - :

Colombia-Uruguay, le probabili formazioni (con aggiornamenti)

COLOMBIA



4-3-3



Probabile formazione URUGUAY



4-2-3-1



Probabile formazione Camilo Vargas

Atlas FC Sergio Rochet Alvarez

SC International Deiver Machado

RC Lens Joaquin Piquerez

SE Palmeiras Dávinson Sánchez

Galatasaray SK Matias Vina

USS Sassuolo Cristian Borja

SC Braga Sebastian Caceres

CA Cerro Frank Fabra

CA Boca Juniors Nahitan Nandez

Cagliari James Rodriguez

San Paolo FC Manuel Ugarte

Paris Saint Germain Richard Rios

SE Palmeiras Federico Valverde

Real Madrid CF Wílmar Barrios

Zenit San Pietroburgo Maximiliano Araujo

Deportivo Toluca FC Luis Díaz

Liverpool FC Nicolás De La Cruz

CA River Plate Jhon Arias

Fluminense Agustin Canobbio

Athletico Paranaense Rafael Santos Borré

Werder Brema Darwin Núñez

Liverpool FC Commissario Tecnico



Nestor Gabriel Lorenzo Commissario Tecnico



Marcelo Bielsa

Colombia-Uruguay, la presentazione

Terza giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026 per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana.

Dopo due gare di qualificazione, la Colombia ha 4 punti: vittoria in casa per 1-0 contro il Venezuela alla prima giornata, pareggio esterno in Cile per 0-0; l'Uruguay ha un punto in meno degli avversari: vittoria interna contro il Cile per 3-1 (doppietta di De La Cruz e Valverde per la "Celeste", di Vidal la rete ospite) e brutto stop esterno in Ecuador per 2-1, dopo essere passati in vantaggio con Agustin Canobbio.

Per la Colombia, il CT Lorenzo non ha convocato Juan Guillermo Cuadrado dell'Inter e Jhon Lucumì del Bologna. Per l'Uruguay, il CT Bielsa, ha convocato Mathias Olivera del Napoli, Matias Vina del Sassuolo e Matias Vecino della Lazio.

