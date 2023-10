Ecuador-Colombia, dove vedere la gara di Qualificazioni Mondiali 2026: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, si prosegue con la quarta giornata di gare di Qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, ventitreesima edizione che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Per l'Ecuador (3 punti in 3 gare) c'è la Colombia (5 punti in 3 gare). Appuntamento per mercoledì 18 ottobre, ore 01:30 (in Italia), a Quito. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Ecuador-Colombia: dove vedere la gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026? Si giocherà allo "Estadio de Liga Deportiva Universitaria" di Quito, con calcio d'inizio in programma mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 01:30 (in Italia).

EVENTO Ecuador-Colombia, CONMEBOL - Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA 2026 LUOGO Quito, "Estadio de Liga Deportiva Universitaria" DATA Mercoledì 18 ottobre 2023 ORE 01:30 (in Italia)

Ecuador-Colombia, dove vedere la gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026?

Ecuador-Colombia non verrà trasmessa da alcuna emittente TV in Italia. Questa gara non ha copertura per la Diretta TV, quindi non sarà possibile vederla.

Anche in Live Streaming non è prevista, in Italia, alcuna copertura per la trasmissione di questo evento.

Emittenti Canali Diretta TV: Nessuna copertura in Italia - Live Streaming: Nessuna copertura in Italia -

Ecuador-Colombia, le probabili formazioni (con aggiornamenti)

ECUADOR



5-3-2



Probabile formazione COLOMBIA



4-3-3



Probabile formazione 12

Wellington Ramirez

Independiente del Valle 1

Alvaro Montero

Millonarios FC 18

Julio Ortiz

Independiente del Valle 4

Santiago Arias

FC Cincinnati 2

Félix Torres Caicedo

Santos Laguna 2

Carlos Cuesta

KRC Genk 6

Willian Pacho

Eintracht Francoforte 23

Davinson Sanchez

Galatasaray SK 3

Piero Hincapié

Bayer Leverkusen 18

Frank Fabra

CA Boca Juniors 14

Jhoanner Chavez

Independiente del Valle 20

Richard Rios

SE Palmeiras 8

Carlos Gruezo

San Josè Earthquakes 5

Wílmar Barrios

Zenit San Pietroburgo 23

Moisés Caicedo

Chelsea FC 11

Jhon Arias

Fluminense FC 16

Kendry Paez

Independiente del Valle 8

Jorge Carrascal

FK Dinamo Mosca 11

Kevin Rodriguez

Royale Union SG 9

Luis Sinisterra

AFC Bournemouth 13

Enner Valencia

SC Internacional 7

Luis Díaz

Liverpool FC Commissario Tecnico



Félix Sánchez Bas Commissario Tecnico



Nestor Gabriel Lorenzo

Ecuador-Colombia, la presentazione

Quarta giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2026 per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana.

Dopo tre gare di qualificazione, la Colombia ha 5 punti: pari rocambolesco a Barranquilla contro l'Uruguay del laziale Matias Vecino (2-2), vittoria in casa per 1-0 contro il Venezuela alla prima giornata e pareggio esterno in Cile per 0-0 nella seconda; l'Ecuador avrebbe 6 punti in classifica ma sconta la penalizzazione di 3 punti (oltre a 100 mila franchi di sanzione alla Federazione Ecuadoriana) inflitta per la vicenda di Byron David Castillo Segura. Ultima vittoria soffertissima, al fotofinish, ottenuta in Bolivia (1-2 al 96' con rete di Kevin Rodriguez), altro successo di prestigio ottenuto in casa contro l'Uruguay per 2-1 e sconfitta all'esordio in Argentina per 1-0.

Per la Colombia, il CT Lorenzo non ha convocato Juan Guillermo Cuadrado dell'Inter e Jhon Lucumì del Bologna.

Appuntamento al 21 ottobre 2023 per rivedere in campo la Serie A. Le gare su DAZN uniranno nuovamente milioni di tifosi!