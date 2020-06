Dove vedere Newcastle-Manchester City FA Cup, streaming e diretta tv domenica 28 giugno

Reduce dalla sconfitta di Stamford Bridge che ha consegnato la Premier League al Liverpool di Jurgen Klopp, il Manchester City di Pep Guardiola punta tutto sulle coppe per salvare la stagione 2019/20. Se in Champions League gli Sky Blues sono con il piede giusto per accedere ai quarti di finale – 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid – questa domenica De Bruyne & co. disputeranno il quarto di finale di FA Cup contro l’ostico Newcastle. I Citizens non possono permettersi di fallire questo obiettivo dopo il campionato anonimo disputato in Inghilterra.

Guardiola dovrà fare a meno di Sergio Aguero per questa sfida: El Kun ha già saltato il match con il Chelsea per un problema al ginocchio e ancora non è chiaro se dovrà effettuare un’operazione. Oltre all’argentino, assenti anche Fernandinho e Garcia. In avanti, Pep si affiderà molto probabilmente al trio offensivo Mahrez-Gabriel Jesus-Sterling. Occhio anche a Foden, in grande spolvero in queste ultime giornate. Il Newcastle di Steve Bruce è da prendere con le molle e il talento francese Saint-Maximin potrebbe dare qualche grattacapo alla difesa del City. Nell’ultima gara di campionato, i magpies hanno pareggiato in casa dell’Aston Villa, non ripetendo la convincente vittoria per 3-0 con lo Sheffield United. Assenti per i bianconeri Clark, Colback, Lejeune, Longstaff e Willems. Calcio d’inizio ore 19:30, domenica 28 giugno.

Newcastle-Manchester City streaming e diretta tv, dove vedere FA Cup domenica 28 giugno

