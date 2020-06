West Ham – Chelsea streaming e diretta tv Premier League: ecco dove vederla

West Ham – Chelsea streaming e diretta tv, ecco dove vedere Premier League 32° giornata.

All’Olympic Stadium di Londra va in scena il match West Ham – Chelsea, gara valida per la 32° giornata di Premier League. Il Chelsea ha disputato i quarti di finale di FA Cup lo scorso weekend ed è riuscito a vincere 1-0 in casa del Leicester e qualificarsi per le semifinali del torneo (sfiderà il Manchester United). In campionato invece i Blues hanno battuto 2-1 il Manchester City durante l’ultima giornata e hanno consegnato matematicmente lo scudetto al Liverpool: la squadra di Lampard è quarta a quota 54 punti. Situazione opposta per il West Ham: gli Hammers vengono da tre sconfitte consecutive e ora si trovano al diciassettesimo posto a 27 punti, gli stessi punti di Bournemouth e Aston Villa che occupano la zona retrocessione. La gara d’andata si concluse con una clamorosa vittoria per 1-0 del West Ham all0 Stamford Bridge grazie a una rete di Cresswell.

La partita tra West Ham e Chelsea si disputerà mercoledì 1 luglio alle ore 21:15.

Dove vedere West Ham – Chelsea tv

Il match West Ham Chelsea, gara valida per la 32° giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta su Sky a partire dalle ore 21:15. I canali del match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre), Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere West Ham – Chelsea streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida West Ham – Chelsea anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.