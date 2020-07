Crystal Palace – Chelsea streaming e diretta tv Premier League: ecco dove vederla

Crystal Palace – Chelsea streaming e diretta tv, ecco dove vedere Premier League.

Al Selhurst Park di Londra va in scena il match Crystal Palace Chelsea, gara valida per la 34° giornata di Premier League. Il Crystal Palace ha perso le ultime tre partite di campionato, subendo nove reti e non segnandone nemmeno una, ed è sceso al quattordicesimo posto con 42 punti. Il Chelsea invece ha trovato tre vittorie nelle ultime quattro giornate e, nel frattempo, ha raggiunto anche le semifinali di FA Cup, dove sfiderà il Manchester United: i Blues sono quarti a 55 punti a +2 dallo United quinto. Il Crystal Palace non vince contro il Chelsea in Premier League dal 2017 (2-1) e nelle ultime quattro sfide tra le due squadre, i Blues hanno sempre vinto: la gara d’andata si conlcuse con il risultato di 2-0 per i ragazzi di Frank Lampard, grazie alle reti di Abraham e Pulisic.

La sfida tra Crystal Palace e Chelsea si disputerà martedì 7 giugno alle ore 19.

Dove vedere Crystal Palace – Chelsea tv

Il match Crystal Palace – Chelsea sarà trasmesso in diretta su Sky a partire dalle ore 19. I canali del match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre), Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Crystal Palace – Chelsea streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida Crystal Palace – Chelsea anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.