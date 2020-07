Manchester City Newcastle streaming e diretta tv Premier League: ecco dove vederla

Manchester City Newcastle streaming e diretta tv, ecco dove vedere Premier League.

All’Etihad Stadium va in scena il match Manchester City – Newcastle, gara valida per la 34° giornata di Premier League. Il City ha perso l’ultima partita di campionato, uscendo sconfitto per 1-0 dalla trasferta contro il Southampton: i ragazzi di Guardiola restano comunque secondi a 66 punti. Il Newcastle invece non ha ancora perso da quando è ripartita la Premier (2 vittorie e 2 pareggi) e ha conquistato la salvezza matematica: la squadra di Steve Bruce è dodicesima con 43 punti in classifica.

Manchester City e Newcastle si sono già sfidate nell’era post Covid, lo scorso 28 giugno: le due squadre hanno disputato i quarti di finale di FA Cup, partita che ha visto vincere il City con il risultato di 2-0. E anche la gara d’andata di Premier League, disputata lo scorso 30 novenbre, si concluse con lo stesso risultato in favore dei Citizens, grazie alle reti di De Bruyne e Sterling.

La sfida tra Manchester City e Newcastle si disputerà mercoledì 8 luglio alle ore 19.

Dove vedere Manchester City Newcastle in tv

Il match Manchester City – Newcastle sarà trasmesso in diretta su Sky a partire dalle ore 19: i canali del match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Manchester City Newcastle in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida Manchester City Newcastle anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.