Premier League, dove vedere Liverpool Chelsea streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Liverpool Chelsea in streaming e in tv.

All’Anfield Road va in scena il match Liverpool – Chelsea, gara valida per la 37° giornata di Premier League. La sfida tra Liverpool e Chelsea si giocherà di mercoledì visto che i ragazzi di Lampard hanno disputato la semifinale di FA Cup durante lo scorso weekend: i Blues hanno battuto 3-1 il Manchester United e sfideranno l’Arsenal in finale. Per quanto riguarda la Premier invece, il Chelsea ancora non è sicuro di un posto tra le prime quattro: il club londinese è attualmente terzo a 63 punti a +1 sul Leicester (una partita in più) quarto e sul Manchester United quinto e quindi basterebbe battere il Liverpool per centrare la qualificazione matematica alla prossima Champions League. I Reds invece, dopo la vittoria matematica della loro diciannovesima Premier League, hanno mollato la presa e hanno vinto solo due delle ultime cinque partite, abbandonando anche l’obiettivo 100 punti (attualmente ne hanno 93).

Liverpool e Chelsea si sono già affrontate tre volte in questa stagione: la prima, ad agosto in finale di Supercoppa UEFA, vide il Liverpool vincitore dopo i calci di rigore; la seconda volta in campionato vinse ancora il Liverpool per 2-1; mentre durante gli ottavi di FA Cup, il Chelsea riuscì a vincere 2-0 ed eliminare i ragazzi di Klopp.

Il fischio d’inizio del match è in programma domani sera alle ore 21:15.

Dove vedere Liverpool Chelsea in tv

La sfida tra Liverpool e Chelsea sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle ore 21:15: i canali del match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Liverpool Chelsea in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Liverpool – Chelsea anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.