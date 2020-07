Premier League: dove vedere Tottenham Arsenal in tv e streaming

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 al “Tottenham Hotspur Stadium” è in programma il derby londinese Tottenham-Arsenal, valevole per la 35.a giornata della Premier League. Le due formazioni stanno lottando per qualificarsi per i due posti rimanenti per prossima Europa League e in questo momento in classifica la situazione è molto ingarbugliata con Sheffield United 54, Wolverhampton 52, Arsenal 50, Burnley 50 e Tottenham 49. Ricordiamo che i gunners hanno ancora la possibilità di entrare in Europa attraverso la FA Cup dove dovranno giocare la semifinale contro il Manchester City (Manchester United-Chelsea l’altra gara).

Dove vedere Tottenham-Arsenal in tv e streaming

Il match tra Tottenham Chelsea sarà visibile su Sky Sport Football HD (canale 203) con collegamento a partire dalle ore 17.25, la telecronaca sarà a cura di Paolo Ciarravano; inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il derby londinese sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Tottenham Arsenal, precedenti e probabili formazioni

I precedenti complessivi in tutte le competizioni tra le due squadre sono 193 volte con 80 vittorie dell’Arsenal, 59 del Tottenham e 53 pareggi; se si considerano le ultime quattro gare il bilancio è in parità con un successo per parte e due pareggi, l’ultimo di esso nella partita di andata disputata all’Emirates Stadium lo scorso 1 settembre e terminata 2-2.

Queste le probabili formazioni che dovrebbero schierare dal primo minuto Josè Mourinho e Mikel Arteta.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Bergwijn, Alli, Son; Kane.

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Bellerin, Torreira, Xhaka, Tierney; Ceballos, Lacazette, Aubameyang.