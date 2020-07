Southampton – Manchester City streaming e diretta tv Premier League: ecco dove vederla

Southampton – Manchester City streaming e diretta tv, ecco dove vedere Premier League.

Al St. Mary’s Stadium va in scena il match Southampton Manchester City, gara valida per la 33° giornata di Premier League. Il Southampton ha vinto due (vs Norwich e Watford) delle tre partite di campionato giocate nel post lockdown e adesso si trova al quattordicesimo posto a quota 40 punti a un passo dalla salvezza matematica. Il City invece ha stravinto per 4-0 contro il Liverpool campione l’ultimo match e si conferma al secondo posto con 66 punti. Il Southampton ha perso le ultime sei partite di Premier League contro il Manchester City e non vince contro i Citizens dal 2013: la gara d’andata si concluse con il risultato di 2-1 per il City grazie alle reti di Aguero e Walker che rimontarono il gol di Ward-Prowse.

La sfida tra Southampton e Manchester City si disputerà domenica 5 luglio alle ore 20.

Dove vedere Southampton – Manchester City tv

La partita Southampton – Manchester City, gara valida per la 33° giornata di Premier League, sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle ore 19:55. I canali del match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky SPort Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Southampton – Manchester City streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida Southampton – Manchester Ciy anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.