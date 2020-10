Dove vedere Manchester United Tottenham streaming e diretta tv Premier League

Premier League, ecco dove vedere Manchester United in streaming e diretta tv.

All’Old Trafford va in scena Manchester United – Tottenham, big match della quarta giornata di Premier League. Il Manchester United è reduce da tre vittorie consecutive tra Premier League e Carabao Cup, ma è fermo a 3 punti in campionato dopo due partite disputate. Il Tottenham, invece, ha giocato già due volte in questa settimana: martedì sera ha eliminato il Chelsea ai rigori in Carabao Cup, mentre giovedì nei preliminari di Europa League ha distrutto il Maccabi Haifa con un perentorio 7-2. In campionato, invece, ha racimolato solamente 4 punti in tre partite ed è reduce dal pareggio contro il Newcastle.

Il pronostico non vede nessuna squadra favorita sull’altra, anche se lo United non perde contro il Tottenham da quattro partite (due vittorie e un pareggio).

Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 17:30 e l’arbitro della gara sarà Anthony Taylor.

Dove vedere Manchester United Tottenham tv

Il big match della quarta giornata di Premier League, Manchester United – Tottenham, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 17:25. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 satellite), oltre i canali in alta definizione Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Manchester United Tottenham streaming

Inoltre, per gli abbonati Sky, è possibile seguire il match Manchester United – Tottenham in streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure acquistando la stick Sport su Now TV, il servizio streaming on-demand e live di proprietà di Sky.