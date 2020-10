Marcus Rashford non è un eroe, ma un ragazzo umile cresciuto nelle periferie di Whytenshaw che conosce bene le situazioni familiari delle famiglie più povere della comunità.

“Voglio aiutare il più possibile tutte queste persone in un momento così difficile. Il coronavirus ha lasciato moltissime famiglie senza cibo e in povertà, so come ci si sente e voglio aiutarle”, parlava così Rashford in pieno lockdown ad aprile dopo l’apertura del suo progetto di beneficienza “Covid Summer Food Fund“.

A giugno il calciatore dello United aveva permesso a 1,3 milioni di bambini in Inghilterra di poter usufruire di un voucher di 15£ a settimana per beneficiario, con il quale acquistare gratuitamente pasti caldi, anche durante le vacanze scolastiche estive.

Anche in quel caso il premier britannico Boris Johnson si era inizialmente opposto, per poi dare l’ok.

Poco meno di una settimana fa, il Parlamento britannico ha bocciato la proposta di prolungare il termine di scadenza del progetto che Rashford voleva allungare anche alla stagione invernale: 322 voti contro 261.

A quel punto il 22enne dello United ha preso una decisione: “Non lascerò che questi bambini muoiano di fame”.

Merry Christmas kids…

It’s also not for food banks to feed millions of British children but here we are. 250% increase in food poverty and rising…

This is not going away anytime soon and neither am I… https://t.co/dCwT07WShz

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 15, 2020